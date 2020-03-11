Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня - в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – один, Хама – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию в Хармале провинции Идлиб, где выдал 410 продовольственных наборов, общим весом более двух тонн.