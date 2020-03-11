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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-11T14:01+0300
https://ria.ru/20200311/1568432077.html
Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/80/1556708000_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_78763fdb1747c8fe429ee5d9156fc34a.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии

14:01 11.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня - в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – один, Хама – один", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию в Хармале провинции Идлиб, где выдал 410 продовольственных наборов, общим весом более двух тонн.
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