В Иране число погибших от коронавируса достигло 354

ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Число погибших от Число погибших от коронавируса достигло 354 с рекордным ростом на 63 жертвы за сутки, всего зафиксировано девять тысяч случаев заболевания, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день удалось выявить 958 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло девяти тысяч. За сутки скончались 63 больных, всего погибших в стране – 354 человека", - написал он в Twitter, отметив, что из 9000 тысяч человек 2959 выздоровели.

Власти Ирана приводят статистику по коронавирусу с 19 февраля, когда впервые сообщили о коронавирусе в стране.

Те же данные в эфире телеканала IRINN озвучил и официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.

По мере приближения в стране нового года (Ноуруз, отмечается 20 марта) власти Ирана все больше внимания уделяют проблеме праздников, в которые иранцы, как правило, не сидят дома, а в основном путешествуют по стране. Власти настойчиво рекомендуют воздержаться от этого.

Так, президент Ирана Хасан Роухани в среду указал на необходимость "разорвать цепочку" распространения коронавируса, в том числе за счет отказа от поездок, посоветовав иранцам поздравлять друг друга по телефону, через интернет, ограничивая себя в поездках не только в другие города, но и внутри самих городов.

"Этот Ноуруз будет не таким, как предыдущие - не будет традиционных поездок и встреч", - отметил, в свою очередь, Джаханпур.

Власти Ирана предприняли ряд рекомендательных и практических мер для того, чтобы ограничить распространение вируса.

Ранее отменены были занятия в учебных заведениях вплоть до 20 марта, после чего - новогодние каникулы. Сообщалось об отмене культурных и спортивных мероприятий, в частности, на более поздний срок перенесены футбольные игры. Кроме того, отменены мероприятия, связанные с празднованиями нового года.

Также центробанк посоветовал гражданам отказаться от использования купюр как "одного из основных средств передачи коронавируса" в пользу электронных средств платежа.