Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T13:55+0300
https://ria.ru/20200311/1568431674.html
В Бельгии число заболевших коронавирусом выросло до 314
https://cdn23.img.ria.ru/images/139248/63/1392486369_0:367:4053:2647_1036x0_80_0_0_6d35bb08ed4f028ba245b86939f0427e.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заболевших коронавирусом выросло до 314

13:55 11.03.2020
1353
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Скорая помощь в Бельгии
Скорая помощь в Бельгии
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Скорая помощь в Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 47 и составляет 314, сообщил минздрав страны.
Накануне сообщалось о 267 заболевших.
"Сорок семь новых случаев было зарегистрировано за минувший вторник, что означает рост общего числа до 314 заболевших. Одна пациентка скончалась", - сообщили в министерстве.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Минздрав Бельгии рекомендовал сократить школьные экскурсии и собрания, а также заграничные поездки детей и ограничить посещения в учреждениях, где проживают пожилые люди. "Мы констатируем рост числа заболевших, это может означать вспышку заболевания в нашей стране", - предупредили в минздраве.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
530000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБельгияВ мире
Рекомендуем
Бельгийская скорая помощь
В Бельгии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Бельгийская скорая помощь
В Бельгии за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса
Иран
В Иране число погибших от коронавируса достигло 354
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Бельгии зафиксировали две новые смерти от коронавируса
Женщина в медицинской маске
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 503 человек
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
В Италии не исключили новых ограничительных мер из-за коронавируса
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус"
Медицинский работник в защитном костюме
В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Берлине признали невозможным остановить распространение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния