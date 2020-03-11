В Бельгии число заболевших коронавирусом выросло до 314

"Сорок семь новых случаев было зарегистрировано за минувший вторник, что означает рост общего числа до 314 заболевших. Одна пациентка скончалась", - сообщили в министерстве.

Минздрав Бельгии рекомендовал сократить школьные экскурсии и собрания, а также заграничные поездки детей и ограничить посещения в учреждениях, где проживают пожилые люди. "Мы констатируем рост числа заболевших, это может означать вспышку заболевания в нашей стране", - предупредили в минздраве.