В Бельгии число заболевших коронавирусом выросло до 314

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 47 и составляет 314, сообщил минздрав страны.
Накануне сообщалось о 267 заболевших.
"Сорок семь новых случаев было зарегистрировано за минувший вторник, что означает рост общего числа до 314 заболевших. Одна пациентка скончалась", - сообщили в министерстве.
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Минздрав Бельгии рекомендовал сократить школьные экскурсии и собрания, а также заграничные поездки детей и ограничить посещения в учреждениях, где проживают пожилые люди. "Мы констатируем рост числа заболевших, это может означать вспышку заболевания в нашей стране", - предупредили в минздраве.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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