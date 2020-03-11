В Италии не исключили новых ограничительных мер из-за коронавируса

Власти северных областей Ломбардия и Венето требуют от центральных властей ужесточения мер общенационального карантина. В частности, предлагается закрыть все предприятия и учреждения, кроме аптек и магазинов, остановить транспорт и оставить только самые необходимые коммунальные службы, например, по вывозу отходов.

"Я дал поручение министру здравоохранения Сперанце, который поговорил с (президентом Ломбардии) Фонтаной с тем, чтобы тот оформил запросы и объяснил мотивацию. Что касается правительства, мы вовсе не закрыты для принятия более жестких меры. Мы готовы последовать запросам, в случае если они поступят из Ломбардии или других регионов", - сказал Конте на пресс-конференции, на которой было объявлено о выделении 25 миллиардов евро в качестве поддержки экономики на фоне вспышки COVID-19.