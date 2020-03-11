Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Обращение подписали директор ассоциации СКО "Электроника — утилизация" Владислав Бондарев, исполнительный директор ассоциации "РусПРО" Павел Рудась и глава "ЭкоШинСоюза" Сергей Подойников.
Как отмечают представители отраслевых ассоциаций, министерство природных ресурсов и экологии не привлекло их к обсуждению новой редакции Концепции расширенной ответственности производителя. Этот документ предусматривает отмену самостоятельной утилизации продукции и упаковки и обязывает компании платить экосбор из норматива 100% утилизации. При этом в ряде отраслей эти процессы уже запущены и активно развиваются, указывают авторы письма.
Исключение возможности самостоятельной утилизации приведет к расторжению контрактов с утилизирующими компаниями, остановке проектов по сбору и утилизации отходов, а также к потере инвестиций в их инфраструктуру, указывается в статье. Помимо этого, введение обязательного сбора приведет к удорожанию товаров: производитель просто включит его в цену своей продукции. Пройдя через наценку оптовиков и розничных сетей, этот налог вырастет вдвое на полке магазина, предупредили авторы письма.
10 декабря 2019, 16:12Экосбор не будут тратить на сжигание мусора, заявили в РЭО