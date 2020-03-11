Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Исключение возможности самостоятельной утилизации приведет к расторжению контрактов с утилизирующими компаниями, остановке проектов по сбору и утилизации отходов, а также к потере инвестиций в их инфраструктуру, указывается в статье. Помимо этого, введение обязательного сбора приведет к удорожанию товаров: производитель просто включит его в цену своей продукции. Пройдя через наценку оптовиков и розничных сетей, этот налог вырастет вдвое на полке магазина, предупредили авторы письма.