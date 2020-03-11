Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Правительство совместно с Банком России делает все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
"Хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики", - сказал Мишустин.
Он отметил, что кризис - это, в том числе, "время для возможностей, для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления".