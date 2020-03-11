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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:49+0300
https://ria.ru/20200311/1568431303.html
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565321936_0:165:2973:1837_1036x0_80_0_0_48c56313a9e4d3f5d780462d22d0020b.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики

13:49 11.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Правительство совместно с Банком России делает все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
"Хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики", - сказал Мишустин.
Он отметил, что кризис - это, в том числе, "время для возможностей, для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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