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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:46+0300
https://ria.ru/20200311/1568431182.html
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/37/1563693779_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_163eb44979a5cb7d1ce18add8996f685.jpg
РИА Новости

Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией

13:46 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором страна объявила ранее, является не лучшим вариантом в текущих рыночных условиях, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Саудовская Аравия объявила, что снизила цены... объявила о наращивании добычи. Считаем, что в этих условиях это, наверное, не самый лучший вариант. Было бы правильно сохранять добычу на тех уровнях, которые достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативной выходили", - сказал он журналистам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакСаудовская АравияВ мире
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