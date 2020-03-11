Руденя: поддержим родителей учеников с 1 по 5 классы

ТВЕРЬ, 11 мар – РИА Новости. Почти 61 миллион рублей выделят власти 1, 2, 3, 4 и 5 классов – такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Почти 61 миллион рублей выделят власти Тверской области из областного бюджета на поддержку многодетных родителей при покупке школьной формы для детей-учеников1, 2, 3, 4 и 5 классов – такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Оказывать поддержку будем родителям учеников с 1 по 5 классы включительно вне зависимости от доходов семей. Эта мера распространяется на многодетные семьи всей области", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

Пресс-служба отмечает, что с учетом расширения поддержки школьную форму к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей – учеников начальных и 5-х классов.

Ранее предусматривалась поддержка в приобретении школьной формы только для учеников 1 и 5 классов.

Губернатор поручил министерству демографической и семейной политики региона и другим профильным ведомствам, детально проработать механизм предоставления такой меры поддержки с учетом позиции муниципальных образований, продумать сроки, логистику и другие аспекты. А также обеспечить взаимодействие с производителями Тверской области, в том числе в плане соблюдения стандартов качества продукции.