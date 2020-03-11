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Тверская область
2020-03-11T13:46+0300
https://ria.ru/20200311/1568431155.html
Руденя: поддержим родителей учеников с 1 по 5 классы
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РИА Новости

Руденя: поддержим родителей учеников с 1 по 5 классы

13:46 11.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 мар – РИА Новости. Почти 61 миллион рублей выделят власти Тверской области из областного бюджета на поддержку многодетных родителей при покупке школьной формы для детей-учеников 1, 2, 3, 4 и 5 классов – такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Оказывать поддержку будем родителям учеников с 1 по 5 классы включительно вне зависимости от доходов семей. Эта мера распространяется на многодетные семьи всей области", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба отмечает, что с учетом расширения поддержки школьную форму к 1 сентября смогут приобрести родители более 12 тысяч детей – учеников начальных и 5-х классов.
Ранее предусматривалась поддержка в приобретении школьной формы только для учеников 1 и 5 классов.
Игорь Руденя
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Губернатор поручил министерству демографической и семейной политики региона и другим профильным ведомствам, детально проработать механизм предоставления такой меры поддержки с учетом позиции муниципальных образований, продумать сроки, логистику и другие аспекты. А также обеспечить взаимодействие с производителями Тверской области, в том числе в плане соблюдения стандартов качества продукции.
Помощь в приобретении школьной формы – одно из направлений социального пакета поддержки семей, воспитывающих троих и более детей.
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