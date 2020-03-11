Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T15:41+0300
https://ria.ru/20200311/1568431129.html
В Магнитогорске школьник умер на уроке
https://cdn22.img.ria.ru/images/153367/75/1533677535_0:228:3076:1958_1036x0_80_0_0_4c7421ec1a845f080b7f561db60f047c.jpg
РИА Новости

В Магнитогорске школьник умер на уроке

13:46 11.03.2020 (обновлено: 15:41 11.03.2020)
95059
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в школе
Коридор в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Коридор в школе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар — РИА Новости. В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьнику стало плохо прямо во время занятий.
Следователи начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти.
Врач скорой медицинской помощи
1 марта, 15:13
В Тамбовской области школьник умер во время соревнований
66152192242
Обсудить 6
Челябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Спайсы?
11 марта, 13:47
Евгений Жихарев
521208
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Сотрудник полиции
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Автомобили скорой медицинской помощи
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Екатерина
"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Видео с задержанными в Крыму исламистами
В Крыму задержали четырех террористов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния