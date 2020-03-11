В Магнитогорске школьник умер на уроке

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар — РИА Новости. В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, школьнику стало плохо прямо во время занятий.
Следователи начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти.
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