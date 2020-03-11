РПЦ подготовит список рекомендуемой детской художественной литературы

Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви совместно с писателями подготовит список детской художественной литературы, рекомендуемой к чтению подростками, сообщил в среду председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент.

По его словам, идея такого списка родилась после появления перечня из 100 книг, которые министерство образования России рекомендовало школьникам для самостоятельного прочтения и изучения.

"Сейчас мы вместе с писателями – у нас регулярно проходят встречи, примерно раз в два месяца – и вот на последней встрече, которая проходила у нас в феврале, мы пришли к такому заключению: было бы хорошо составить рекомендованный список... Мы приняли решение составить такой список детской художественной литературы, которую Церковь рекомендует читать подросткам", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он предположил, что список будет сформирован и опубликован уже в этом году.

По словам митрополита, Издательский совет РПЦ имеет секретариат по рецензированию книг.