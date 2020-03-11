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Религия и мировоззрение
2020-03-11T13:42+0300
https://ria.ru/20200311/1568430865.html
РПЦ подготовит список рекомендуемой детской художественной литературы
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РИА Новости

РПЦ подготовит список рекомендуемой детской художественной литературы

13:42 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви совместно с писателями подготовит список детской художественной литературы, рекомендуемой к чтению подростками, сообщил в среду председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент.
По его словам, идея такого списка родилась после появления перечня из 100 книг, которые министерство образования России рекомендовало школьникам для самостоятельного прочтения и изучения.
"Сейчас мы вместе с писателями – у нас регулярно проходят встречи, примерно раз в два месяца – и вот на последней встрече, которая проходила у нас в феврале, мы пришли к такому заключению: было бы хорошо составить рекомендованный список... Мы приняли решение составить такой список детской художественной литературы, которую Церковь рекомендует читать подросткам", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он предположил, что список будет сформирован и опубликован уже в этом году.
По словам митрополита, Издательский совет РПЦ имеет секретариат по рецензированию книг.
Савва Тутунов
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"Это не цензура – мы просто даем книге оценку. Те книги, которые получают гриф, в том числе и художественная литература, могут распространяться через церковную книжную сеть. Мы даем как бы допуск книге - что она хорошая, полезная. С нашим грифом можно найти книги и в магазинах светской сети книгораспространения", - сказал глава Издательского совета.
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Религия и мировоззрениеМинистерство образования РФНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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