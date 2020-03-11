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В турадминистрации Таиланда объяснили новые правила въезда для россиян
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РИА Новости

В турадминистрации Таиланда объяснили новые правила въезда для россиян

13:46 11.03.2020 (обновлено: 14:36 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТаиланд
Таиланд
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель в беседе с RT напомнил, что у россиян есть два возможных варианта туристического пребывания в стране.
Одним из них является оформление визы по прибытии, решение о котором было принято в 1999 году. Вторым — безвизовое пребывание до 30 дней на основании двухстороннего соглашения между Россией и Таиландом. Его, как уточнил Кинель, никто не отменял.
Решение Министерства внутренних дел Таиланда о приостановлении визы по прибытии в страну не повлияет на россиян, так как, по словам эксперта, есть еще "двустороннее соглашение".
Ранее власти Таиланда на фоне распространения нового типа коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и для россиян. Кроме того, Бангкок отметил "безвизовый режим" для граждан Южной Кореи, Италии, а также уроженцев Гонконга.
С начала вспышки коронавируса в больницы Таиланда попали 59 пациентов, из которых 34 выздоровели, а один умер. Всего новой инфекцией в мире заразились более ста тысяч человек.
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ТуризмКонстантин КинельКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЮжная КореяБангкокИталияТаиландВ мире
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