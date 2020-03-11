В турадминистрации Таиланда объяснили новые правила въезда для россиян

Решение Министерства внутренних дел Таиланда о приостановлении визы по прибытии в страну не повлияет на россиян, так как, по словам эксперта, есть еще "двустороннее соглашение".
Ранее власти Таиланда на фоне распространения нового типа коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и для россиян. Кроме того, Бангкок отметил "безвизовый режим" для граждан Южной Кореи, Италии, а также уроженцев Гонконга.
С начала вспышки коронавируса в больницы Таиланда попали 59 пациентов, из которых 34 выздоровели, а один умер. Всего новой инфекцией в мире заразились более ста тысяч человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса