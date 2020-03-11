МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию

В МИД РФ напомнили, что ранее газета Le Monde отказала в публикации опровержения недостоверной информации о российском министерстве. 27 января этого года во французском издании вышла статья бывшего собственного корреспондента газеты в Москве с не соответствующей действительности информацией о том, что МИД России якобы ужесточает выдачу виз и аккредитации иностранным журналистам.

"Вынуждены вновь обратиться к теме невыполнения ведущим французским изданием Le Monde своих обязательств по предоставлению пострадавшей от публикации недостоверной информации стороне, в данном случае МИД России, права на ответ на своих страницах", - заявили в МИД РФ.

"В течение двух недель от французского издания не поступало никакого ответа, наше письмо оставалось неопубликованным, а аудитория Le Monde тем временем находилась в заблуждении в связи с размещением недостоверной информации. После неоднократных обращений посольства России в Париже в редакцию мы все-таки получили ответное послание со словами: "Мы с интересом прочитали ваше письмо, но не желаем его публиковать", - отметили в МИД.