Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-03-11T13:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568430746.html
МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:337:2958:2001_1036x0_80_0_0_1f33c695222a8e44a6ed79d3b866fb5a.jpg
РИА Новости

МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию

13:39 11.03.2020
840
© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Французская газета Le Monde не выполняет обязательств по предоставлению права опровергнуть на своих страницах публикацию с недостоверной информацией о МИД России, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на официальной странице в Facebook.
В МИД РФ напомнили, что ранее газета Le Monde отказала в публикации опровержения недостоверной информации о российском министерстве. 27 января этого года во французском издании вышла статья бывшего собственного корреспондента газеты в Москве с не соответствующей действительности информацией о том, что МИД России якобы ужесточает выдачу виз и аккредитации иностранным журналистам.
Андрей Клишас
28 февраля, 17:28Медиавойны
Клишас обвинил The Washington Post в провокации
"Вынуждены вновь обратиться к теме невыполнения ведущим французским изданием Le Monde своих обязательств по предоставлению пострадавшей от публикации недостоверной информации стороне, в данном случае МИД России, права на ответ на своих страницах", - заявили в МИД РФ.
В начале февраля посольство России в Париже препроводило письмо департамента информации и печати МИД России на имя главного редактора Le Monde Жерома Феноглио с опровержением опубликованных в газете сведений, напомнили в министерстве.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
18 февраля, 20:57Медиавойны
МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
"В течение двух недель от французского издания не поступало никакого ответа, наше письмо оставалось неопубликованным, а аудитория Le Monde тем временем находилась в заблуждении в связи с размещением недостоверной информации. После неоднократных обращений посольства России в Париже в редакцию мы все-таки получили ответное послание со словами: "Мы с интересом прочитали ваше письмо, но не желаем его публиковать", - отметили в МИД.
"Этим жестом издание не только попросту отказало министерству иностранных дел иностранного государства в праве публичного опровержения не соответствующих действительности сведений, но и нарушило ключевой принцип журналистской этики. Отказ в предоставлении заинтересованной стороне возможности ответить на допущенные в ее адрес неточности и искажения на страницах издания является нарушением ряда международных документов. Например, Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, Хартии обязанностей и прав журналистов 1971 года, Глобальной хартии этики журналистов 2019 года", - подчеркнули в МИД РФ.
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
12 февраля, 17:29Медиавойны
Глава МВД Эстонии выступил против вещания ряда российских каналов
5911275
Обсудить 0
МедиавойныLe Monde (газета)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПарижВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Вид на Абу-Даби
ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Американская актриса Дженнифер Энистон и американский кинопродюсер Харви Вайнштейн
СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
Пассажир в самолете
Пассажиры назвали главное правило этикета в самолете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Витрина с цветной и брюссельской капустой.
Ученые нашли сочетание продуктов для борьбы с раком толстой кишки
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России
Нефтяной станок-качалка
Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
ГП признала нежелательной работу НПО "Европейский фонд за демократию"
Здание Госдепартамента в США
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
Врач в поликлинике
Врач рассказал, как избавиться от токсинов без лекарств
Мартин Хельме
Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния