МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Французская газета Le Monde не выполняет обязательств по предоставлению права опровергнуть на своих страницах публикацию с недостоверной информацией о МИД России, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на официальной странице в Facebook.
В МИД РФ напомнили, что ранее газета Le Monde отказала в публикации опровержения недостоверной информации о российском министерстве. 27 января этого года во французском издании вышла статья бывшего собственного корреспондента газеты в Москве с не соответствующей действительности информацией о том, что МИД России якобы ужесточает выдачу виз и аккредитации иностранным журналистам.
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"Вынуждены вновь обратиться к теме невыполнения ведущим французским изданием Le Monde своих обязательств по предоставлению пострадавшей от публикации недостоверной информации стороне, в данном случае МИД России, права на ответ на своих страницах", - заявили в МИД РФ.
В начале февраля посольство России в Париже препроводило письмо департамента информации и печати МИД России на имя главного редактора Le Monde Жерома Феноглио с опровержением опубликованных в газете сведений, напомнили в министерстве.
"В течение двух недель от французского издания не поступало никакого ответа, наше письмо оставалось неопубликованным, а аудитория Le Monde тем временем находилась в заблуждении в связи с размещением недостоверной информации. После неоднократных обращений посольства России в Париже в редакцию мы все-таки получили ответное послание со словами: "Мы с интересом прочитали ваше письмо, но не желаем его публиковать", - отметили в МИД.
"Этим жестом издание не только попросту отказало министерству иностранных дел иностранного государства в праве публичного опровержения не соответствующих действительности сведений, но и нарушило ключевой принцип журналистской этики. Отказ в предоставлении заинтересованной стороне возможности ответить на допущенные в ее адрес неточности и искажения на страницах издания является нарушением ряда международных документов. Например, Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, Хартии обязанностей и прав журналистов 1971 года, Глобальной хартии этики журналистов 2019 года", - подчеркнули в МИД РФ.