Путин оценил роль инвестиций в высокотехнологичные сферы

"Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, это то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. Это чрезвычайно важно. Я имею в виду те стратегические цели, которые мы перед собой ставим с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - сказал Путин на встрече с инвесторами.