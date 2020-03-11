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Путин оценил роль инвестиций в высокотехнологичные сферы
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РИА Новости

Путин оценил роль инвестиций в высокотехнологичные сферы

13:25 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным для инвесторов вкладывать средства в высокотехнологичные сферы.
"Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, это то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. Это чрезвычайно важно. Я имею в виду те стратегические цели, которые мы перед собой ставим с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - сказал Путин на встрече с инвесторами.
Президент РФ Владимир Путин
28 октября 2019, 17:32
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Владимир ПутинЭкономика
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