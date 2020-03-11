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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:55+0300
https://ria.ru/20200311/1568429555.html
ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок
https://cdn22.img.ria.ru/images/155843/61/1558436137_0:34:3072:1762_1036x0_80_0_0_ee65b4cff443188905761b9c1ab5cbb1.jpg
РИА Новости

ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок

13:23 11.03.2020 (обновлено: 13:55 11.03.2020)
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© KARIM SAHIBВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби
© KARIM SAHIB
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в апреле готова увеличить поставки нефти на мировой рынок более чем до 4 миллионов баррелей в день и нарастить свои плановые производственные мощности, говорится в пресс-релизе компании.
"В соответствии с нашей стратегией роста производственных мощностей... мы имеем возможность поставлять на рынок более 4 миллионов баррелей в сутки в апреле. Кроме того, мы увеличим свой целевой показатель производственных мощностей в 5 миллионов баррелей в день", - приводятся в сообщении слова генерального директора ADNOC Султана Ахмеда Аль Джабера.
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Компания также объявила, что вскоре объявит форвардные цены на март и апрель 2020 года. "Это решение было принято для того, чтобы наши клиенты могли видеть цену и соответственно составлять свои планы", - говорится в сообщении.
Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки. Во вторник компания сообщила, что в апреле увеличит поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАбу-ДабиОАЭЭкономика
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