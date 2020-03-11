ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в апреле готова увеличить поставки нефти на мировой рынок более чем до 4 миллионов баррелей в день и нарастить свои плановые производственные мощности, говорится в пресс-релизе компании.
"В соответствии с нашей стратегией роста производственных мощностей... мы имеем возможность поставлять на рынок более 4 миллионов баррелей в сутки в апреле. Кроме того, мы увеличим свой целевой показатель производственных мощностей в 5 миллионов баррелей в день", - приводятся в сообщении слова генерального директора ADNOC Султана Ахмеда Аль Джабера.
Компания также объявила, что вскоре объявит форвардные цены на март и апрель 2020 года. "Это решение было принято для того, чтобы наши клиенты могли видеть цену и соответственно составлять свои планы", - говорится в сообщении.
Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки. Во вторник компания сообщила, что в апреле увеличит поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллиона баррелей в сутки.