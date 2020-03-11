ADNOC заявила о готовности нарастить поставки нефти на мировой рынок

"В соответствии с нашей стратегией роста производственных мощностей... мы имеем возможность поставлять на рынок более 4 миллионов баррелей в сутки в апреле. Кроме того, мы увеличим свой целевой показатель производственных мощностей в 5 миллионов баррелей в день", - приводятся в сообщении слова генерального директора ADNOC Султана Ахмеда Аль Джабера.