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На Ставрополье проверят данные о нападении на бригаду скорой
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РИА Новости

На Ставрополье проверят данные о нападении на бригаду скорой

13:21 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проверяют информацию СМИ о факте агрессии и рукоприкладстве в адрес сотрудников скорой помощи в одном из сел, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, в СМИ написали, что бригада скорой помощи отправилась по вызову оказывать медицинскую помощь пациентке в село Казинку Андроповского района, однако родственники женщины встретили скорую помощь агрессивно, с рукоприкладством и повредили автомобиль.
"По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Сейчас следователь СКР произвёл осмотр места происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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