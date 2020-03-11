На Ставрополье проверят данные о нападении на бригаду скорой

ПЯТИГОРСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае проверяют информацию СМИ о факте агрессии и рукоприкладстве в адрес сотрудников скорой помощи в одном из сел, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, в СМИ написали, что бригада скорой помощи отправилась по вызову оказывать медицинскую помощь пациентке в село Казинку Андроповского района, однако родственники женщины встретили скорую помощь агрессивно, с рукоприкладством и повредили автомобиль.
"По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Сейчас следователь СКР произвёл осмотр места происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в СК.
14 февраля, 11:21В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома