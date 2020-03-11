Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек

Во вторник сообщалось о первом случае смерти гражданина Ливана, заразившегося коронавирусом. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции для предотвращения вспышки коронавируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. На сухопутных границах дежурят группы специалистов, которые проверяют всех прибывающих в Ливан граждан.