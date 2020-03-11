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Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек

13:10 11.03.2020 (обновлено: 13:12 11.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ливане, общее число заразившихся возросло до 59 человек, пишет ливанское национальное агентство NNA со ссылкой на главу департамента здравоохранения Валида Омара.
По данным агентства, новые случаи были подтверждены в среду в двух больницах в Бейруте - по четыре в каждой.
Во вторник сообщалось о первом случае смерти гражданина Ливана, заразившегося коронавирусом. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции для предотвращения вспышки коронавируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. На сухопутных границах дежурят группы специалистов, которые проверяют всех прибывающих в Ливан граждан.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЛиванВ мире
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