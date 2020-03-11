Вернувшихся из Италии и Кореи жителей Калмыкии проверят на коронавирус

ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Двух жителей Калмыкии, вернувшихся из Италии и Кореи, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
По информации ведомства, во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным. Как отметили в минздраве, сейчас проводятся контрольные анализы в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.
"Лица с подозрением на вирусную инфекцию незамедлительно изолированы в инфекционное отделение. Состояние их оценивается как средней тяжести, имеются признаки ОРВИ", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что были изолированы под медицинское наблюдение пять человек из окружения госпитализированных.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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