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Получившие ожоги глаз в московской школе дети вернулись к занятиям
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РИА Новости

Получившие ожоги глаз в московской школе дети вернулись к занятиям

13:07 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дети, получившие ожоги глаз в московской школе из-за бактерицидной лампы, вернулись к занятиям и чувствуют себя хорошо, забывшая выключить лампу учительница находится на больничном, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы №1415 Наталья Логинова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью.
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Столичный департамент образования пообещал наказать виновных, в итоге директор школы решил уволиться. Позже старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В настоящее время ученики вернулись к занятиям в школе и продолжают обучение. Ребята чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Педагог, которая забыла выключить бактерицидную лампу, находится на больничном. По факту случившегося продолжается расследование", - рассказала Логинова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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