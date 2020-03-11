Получившие ожоги глаз в московской школе дети вернулись к занятиям

"В настоящее время ученики вернулись к занятиям в школе и продолжают обучение. Ребята чувствуют себя хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Педагог, которая забыла выключить бактерицидную лампу, находится на больничном. По факту случившегося продолжается расследование", - рассказала Логинова.