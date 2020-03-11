Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

"Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом", - сказал Путин на встрече с инвесторами.