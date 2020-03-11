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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568428235.html
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262635_0:100:2387:1443_1036x0_80_0_0_449567f71552afcd5200af415232d976.jpg
РИА Новости

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

13:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
"Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом", - сказал Путин на встрече с инвесторами.
Министр финансов Антон Силуанов
Вчера, 12:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Россия идет по пути импортозамещения уже несколько лет, и это действительно подготовило страну к краху международной финансовой системы и международной торговли. У нас есть свои товары первой необходимости. У нас будут и остальные товары.
11 марта, 13:35
Евгений Д
8111212219119
Лет так через 50 будут,а может и не будут
11 марта, 13:39
Алексей Алексеев
98701038
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