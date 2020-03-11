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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T14:28+0300
https://ria.ru/20200311/1568428192.html
Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России

13:05 11.03.2020 (обновлено: 14:28 11.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин не считает, что экономика России близка к рецессии, повода для пессимизма нет, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса.

"Нет. Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", — заявил он.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП падает. Последний раз Россия входила в рецессию в 2014-2015 годах, она завершилась в 2016 году.
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"Мы будем делать все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП, в первую очередь, за счет стимулирования внутренней экономики", — сказал Силуанов.
По оценке Росстата, в прошлом году рост ВВП составил 1,3 процента. Текущий прогноз правительства на 2020 год — 1,9 процента.
"Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики", - пояснил министр.
О ситуации на фондовых валютных рынках высказался президент Владимир Путин. На встрече с российскими инвесторами он заявил, что процессы подобного рода создают дополнительные возможности. При этом глава государства подчеркнул, что Россия пройдет "турбулентный период" спокойно и достойно, а правительство и Центральный банк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе.
По его словам, ключевые отрасли имеют хорошие шансы выйти из сложившейся ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей серьезной конкурентной борьбе.
В понедельник нефтяные котировки и курсы валют резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+, однако во вторник и среду мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться, их рост уже превышает три процента.
Министерство финансов РФ
10 марта, 19:31
Минфин не видит причин для рецессии в российской экономике в 2020 году
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Максим РешетниковАнтон СилуановФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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