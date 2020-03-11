Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России

Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минфин не считает, что экономика России близка к рецессии, повода для пессимизма нет, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса. Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентствообъявило о возможном приближении финансового кризиса.

"Нет. Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", — заявил он.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП падает. Последний раз Россия входила в рецессию в 2014-2015 годах, она завершилась в 2016 году.

"Мы будем делать все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП, в первую очередь, за счет стимулирования внутренней экономики", — сказал Силуанов.

По оценке Росстата, в прошлом году рост ВВП составил 1,3 процента. Текущий прогноз правительства на 2020 год — 1,9 процента.

"Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики", - пояснил министр.

О ситуации на фондовых валютных рынках высказался президент Владимир Путин. На встрече с российскими инвесторами он заявил, что процессы подобного рода создают дополнительные возможности. При этом глава государства подчеркнул, что Россия пройдет "турбулентный период" спокойно и достойно, а правительство и Центральный банк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе.

По его словам, ключевые отрасли имеют хорошие шансы выйти из сложившейся ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей серьезной конкурентной борьбе.