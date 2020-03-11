В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщают в среду медицинские власти регионов.
Ранее сообщалось о 43 случаях коронавируса, таким образом, общее количество заболевших составляет 57.
"Одиннадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в столичном регионе", - сообщает центральная больница региона (HUS).
По данным региональных властей, еще один случай заболевания зарегистрирован в регионе Юго-Западной Финляндии, один – в Канта-Хяме и один – в Центральной Финляндии.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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