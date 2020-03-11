Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T13:02+0300
https://ria.ru/20200311/1568427933.html
В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/153135/72/1531357282_0:158:3081:1891_1036x0_80_0_0_24927f9ae9b7094f088f0c3024102fb9.jpg
РИА Новости

В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек

13:01 11.03.2020 (обновлено: 13:02 11.03.2020)
3737
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание центрального железнодорожного вокзала в Хельсинки
Здание центрального железнодорожного вокзала в Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии, сообщают в среду медицинские власти регионов.
Ранее сообщалось о 43 случаях коронавируса, таким образом, общее количество заболевших составляет 57.
Медицинский работник в защитном костюме
Вчера, 12:26
В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек
"Одиннадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в столичном регионе", - сообщает центральная больница региона (HUS).
По данным региональных властей, еще один случай заболевания зарегистрирован в регионе Юго-Западной Финляндии, один – в Канта-Хяме и один – в Центральной Финляндии.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
131420
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФинляндияВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске
В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 43 человек
Коронавирус
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 40
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Коронавирус
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 460 человек
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
Лента новостейМолния