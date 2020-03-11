В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев Четырнадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано в Финляндии , сообщают в среду медицинские власти регионов.

Ранее сообщалось о 43 случаях коронавируса, таким образом, общее количество заболевших составляет 57.

"Одиннадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в столичном регионе", - сообщает центральная больница региона (HUS).

По данным региональных властей, еще один случай заболевания зарегистрирован в регионе Юго-Западной Финляндии, один – в Канта-Хяме и один – в Центральной Финляндии.