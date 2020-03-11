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В Москве во вторник выпало рекордное количество осадков
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РИА Новости

В Москве во вторник выпало рекордное количество осадков

12:56 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рекордные 15 миллиметров осадков выпало в Москве в минувшие сутки, всего за первую декаду марта выпало 29 миллиметров, сообщается на сайте "Метеоновости" московского Метеобюро.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве выпадет до 30% от месячной нормы осадков.
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"Первая декада марта нынешнего года войдет в историю наблюдений не только аномально теплой, но и аномально дождливой. Так за сутки 10 марта в столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков (10 миллиметров ночью и 5 миллиметров днем). Предыдущий суточный рекорд этого дня составлял 13,3 миллиметра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за первую декаду месяца выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 85% её месячной нормы.
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