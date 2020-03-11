В Москве во вторник выпало рекордное количество осадков

"Первая декада марта нынешнего года войдет в историю наблюдений не только аномально теплой, но и аномально дождливой. Так за сутки 10 марта в столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков (10 миллиметров ночью и 5 миллиметров днем). Предыдущий суточный рекорд этого дня составлял 13,3 миллиметра", - говорится в сообщении.