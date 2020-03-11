Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций

"Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России, и уверен, что те меры, которые, в том числе, будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес-планы, ну и в целом укрепить интерес к работе в России", - сказал Мишустин.