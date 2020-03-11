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Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций
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РИА Новости

Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций

12:57 11.03.2020 (обновлено: 13:47 11.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
"Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России, и уверен, что те меры, которые, в том числе, будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес-планы, ну и в целом укрепить интерес к работе в России", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что в России очень важно именно сейчас создать условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и инвесторов, а также сформировать российский рынок для инвестирования.
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Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинЭкономика
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