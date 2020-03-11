На Филиппинах число случаев заражения коронавирусом выросло до 49

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Филиппин возросло до 49, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на данные минздрава страны.
Ранее сообщалось о 33 заболевших.
По данным телеканала, за последние сутки в стране было зафиксировано 16 новых случаев заражения.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом начало расти с воскресенья. Большинство заболевших были выявлены на территории столичного региона.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дав заболеванию официальное название COVID-19.