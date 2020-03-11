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На Филиппинах число случаев заражения коронавирусом выросло до 49
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РИА Новости

На Филиппинах число случаев заражения коронавирусом выросло до 49

12:55 11.03.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМедицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Медицинский работник проводит осмотр на входе в школу в Маниле, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Филиппин возросло до 49, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на данные минздрава страны.
Ранее сообщалось о 33 заболевших.
По данным телеканала, за последние сутки в стране было зафиксировано 16 новых случаев заражения.
Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом начало расти с воскресенья. Большинство заболевших были выявлены на территории столичного региона.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФилиппиныВ мире
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