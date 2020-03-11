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Омбудсмен рассказала о мальчике, который обратился к Путину за помощью
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о мальчике, который обратился к Путину за помощью

12:54 11.03.2020 (обновлено: 12:56 11.03.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Воспитанник московского детского дома, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться домой, интересуется историей и хочет связать с ней свою будущую профессию, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская на своей странице в Facebook.
Ранее 14-летний мальчик-детдомовец, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.
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В настоящий момент крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий мальчику гостить у него на выходных.
"Мальчик, который обратился к президенту с просьбой разрешить ему жить у бабушки, провел прошедшие длинные выходные в семье своего крестного и рядом с бабушкой. Крестному разрешили забирать его на выходные и праздничные дни (оформлены соответствующие документы)", - пишет Ярославская.
Она отметила, что, когда она вместе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой посещала мальчика, он рассказал им о своих планах на будущее.
"Он хорошо учится, интересуется историей и даже хочет связать с этой наукой будущую профессию. Об этом мальчик рассказал нам с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой, когда мы приезжали к нему", - говорится в сообщении.
Она также рассказала, что предварительно специалисты соцзащиты посетили крестного - у него благоустроенная квартира, в которой имеются все условия для комфортного нахождения мальчика. По ее словам, с семьей работают специалисты и психологи соцзащиты. "Но главное - в выходные мальчик будет с родными и близкими людьми", - добавила Ярославская.
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Ольга ЯрославскаяАнна КузнецоваВладимир ПутинМоскваОбщество
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