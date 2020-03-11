Омбудсмен рассказала о мальчике, который обратился к Путину за помощью

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Воспитанник московского детского дома, обратившийся к президенту РФ Воспитанник московского детского дома, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться домой, интересуется историей и хочет связать с ней свою будущую профессию, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская на своей странице в Facebook.

Ранее 14-летний мальчик-детдомовец, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил Путина помочь ему вернуться к родным. Известно, что мама и папа мальчика умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. Позднее ребенок перестал ходить в школу, а потом был переведен на семейную форму обучения, промежуточную аттестацию не сдавал. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя.

В настоящий момент крестный мальчика оформил гостевой режим, позволяющий мальчику гостить у него на выходных.

"Мальчик, который обратился к президенту с просьбой разрешить ему жить у бабушки, провел прошедшие длинные выходные в семье своего крестного и рядом с бабушкой. Крестному разрешили забирать его на выходные и праздничные дни (оформлены соответствующие документы)", - пишет Ярославская.

Она отметила, что, когда она вместе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой посещала мальчика, он рассказал им о своих планах на будущее.

"Он хорошо учится, интересуется историей и даже хочет связать с этой наукой будущую профессию. Об этом мальчик рассказал нам с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой, когда мы приезжали к нему", - говорится в сообщении.