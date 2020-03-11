Врач рассказал, как избавиться от токсинов без лекарств

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета, специалист в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон заявил, что имеющиеся в продаже средства для очистки организма от токсинов неэффективны. Правда, как отметил врач, заключается в том, что нормальный здоровый организм сам выводит токсины.
"Нет причин, по которым токсины накапливались бы у здорового человека. В большинстве случаев в организме существуют механизмы для естественного очищения", — пояснил Аронсон.
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Он отметил, что состав средств для детокса часто нельзя узнать, кроме того, неизвестна и реакция организма на них. Аронсон предупредил, что может возникнуть эффект плацебо, когда человек думает, что чувствует себя лучше. Но, по мнению медика, скорее всего, это связано с тренировками и здоровым питанием. Специалист также подчеркнул, что не раз видел, как люди обращаются в больницу из-за серьезных повреждений печени от некоторых добавок. Что касается детокс-диет с экстремальным ограничением калорий, то, подчеркнул Аронсон, они могут давать лишь кратковременную потерю веса.
"Регулярные физические упражнения, здоровое питание, активный образ жизни, а также ограничение или отказ от алкоголя помогают детоксикации организма", — отметил врач.
Прежде всего детоксикации печени поможет изменение образа жизни, заключил он.
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