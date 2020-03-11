Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности

"Все, наверняка, видите, как реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность", - сказал он на встрече с инвесторами.