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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:13+0300
https://ria.ru/20200311/1568427312.html
Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568222391_0:138:3150:1910_1036x0_80_0_0_ce2c2b46c1f8615def44aede0976a122.jpg
РИА Новости

Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности

12:53 11.03.2020 (обновлено: 13:13 11.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
"Все, наверняка, видите, как реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность", - сказал он на встрече с инвесторами.
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Путин отметил, что встреча планировалась до того, как начались турбулентные процессы на фондовых валютных рынках.
"Тем полезнее, мне кажется, интереснее будет наша сегодняшняя беседа", - сказал он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьПравительство РФРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
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