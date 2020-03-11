Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
"Все, наверняка, видите, как реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность", - сказал он на встрече с инвесторами.
Путин отметил, что встреча планировалась до того, как начались турбулентные процессы на фондовых валютных рынках.
"Тем полезнее, мне кажется, интереснее будет наша сегодняшняя беседа", - сказал он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.