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75 лет Великой Победы
2020-03-11T12:52+0300
https://ria.ru/20200311/1568427259.html
Путин надеется на выполнение планов по празднованию юбилея Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568426483_0:0:3004:1691_1036x0_80_0_0_02cc031df5d975ff43a3624507c795a2.jpg
РИА Новости

Путин надеется на выполнение планов по празднованию юбилея Победы

12:52 11.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Путин и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась во время встречи
Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась во время встречи
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась во время встречи
НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что все планы, намеченные в рамках ОДКБ, будут исполняться, в том числе, связанные с мероприятиями по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин в среду проводит встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
Президент РФ отметил, что Зась - человек опытный, и выразил надежду, что весь свой опыт он использует для того, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично и все планы были реализованы.
"Я имею в виду и слаживание наших коллективных сил, работа по важнейшим направлениям по борьбе с терроризмом, с наркоугрозой и так далее. У нас много планов, впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Очень рассчитываю на то, что все это будет исполняться", - сказал Путин.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 марта, 13:1475 лет Великой Победы
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Он напомнил, что председательство в ОДКБ перешло в этом году к России. "Так что будем работать с вами более тесно", - добавил президент РФ.
Зась, в свою очередь, отметил, что подобная встреча является очень важной для выстраивания работы, с учетом председательства России в ОДКБ.
Он напомнил, что находится в должности генсека ОДКБ уже 2,5 месяца, и есть четкое понимание, что нужно сделать. Зась также рассказал, что рабочие органы организации укомплектованы.
"Есть одна проблема, но она характерна для всех, наверное, международных таких организаций, это разный уровень подготовки в организации тех людей, которые работают", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
11 декабря 2019, 17:59
В МИД назвали празднование юбилея Победы напоминанием уроков прошлого
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ОДКБВладимир ПутинВ мире
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