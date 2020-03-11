Путин надеется на выполнение планов по празднованию юбилея Победы

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что все планы, намеченные в рамках ОДКБ, будут исполняться, в том числе, связанные с мероприятиями по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин в среду проводит встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
Президент РФ отметил, что Зась - человек опытный, и выразил надежду, что весь свой опыт он использует для того, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично и все планы были реализованы.
"Я имею в виду и слаживание наших коллективных сил, работа по важнейшим направлениям по борьбе с терроризмом, с наркоугрозой и так далее. У нас много планов, впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Очень рассчитываю на то, что все это будет исполняться", - сказал Путин.
Он напомнил, что председательство в ОДКБ перешло в этом году к России. "Так что будем работать с вами более тесно", - добавил президент РФ.
Зась, в свою очередь, отметил, что подобная встреча является очень важной для выстраивания работы, с учетом председательства России в ОДКБ.
Он напомнил, что находится в должности генсека ОДКБ уже 2,5 месяца, и есть четкое понимание, что нужно сделать. Зась также рассказал, что рабочие органы организации укомплектованы.
"Есть одна проблема, но она характерна для всех, наверное, международных таких организаций, это разный уровень подготовки в организации тех людей, которые работают", - сказал он.
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