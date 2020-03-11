Путин оценил ситуацию на глобальных рынках

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фондовых валютных рынках и обвал нефтяных котировок.

"Процессы подобного рода, они в чем-то создают проблемы, а в чем-то, наоборот, и создаются дополнительные возможности", — заявил он на встрече с российскими инвесторами.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия пройдет "турбулентный период" спокойно и достойно, а правительство и Центральный банк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе.

"Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. <...> Со своей стороны могу вам сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся", — отметил Путин.

Нефтяные котировки и курсы валют 9 марта резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК +: стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.

Сегодня мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться, их рост уже превышает три процента. По данным на утро среды, майские фьючерсы на марку Brent подорожали на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.