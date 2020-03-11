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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:33+0300
https://ria.ru/20200311/1568427120.html
Путин оценил ситуацию на глобальных рынках
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262635_0:100:2387:1443_1036x0_80_0_0_449567f71552afcd5200af415232d976.jpg
РИА Новости

Путин оценил ситуацию на глобальных рынках

12:51 11.03.2020 (обновлено: 13:33 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фондовых валютных рынках и обвал нефтяных котировок.

"Процессы подобного рода, они в чем-то создают проблемы, а в чем-то, наоборот, и создаются дополнительные возможности", — заявил он на встрече с российскими инвесторами.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия пройдет "турбулентный период" спокойно и достойно, а правительство и Центральный банк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе.
"Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. <...> Со своей стороны могу вам сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся", — отметил Путин.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
9 марта, 15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
Нефтяные котировки и курсы валют 9 марта резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+: стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
Сегодня мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться, их рост уже превышает три процента. По данным на утро среды, майские фьючерсы на марку Brent подорожали на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.
Глава Минэнерго предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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Обсудить 29
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладимир Путин
Популярные комментарии
Про то что "времени на раскачку нет" говорил?
11 марта, 13:02
Andrey Андреев
482711025
Как может человек, который юрист по образованию, оценить "ситуацию на глобальных рынках"?
11 марта, 13:04
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
24721031
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