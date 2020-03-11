СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар

По версии следствия, в 2017 году директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, также являющийся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, получил взятку на сумму более 5,5 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя, с которым ранее заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а затем подписывал фиктивные документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, в то время как реальный их объем был значительно меньше.