СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в 2017 году директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, также являющийся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, получил взятку на сумму более 5,5 миллиона рублей от индивидуального предпринимателя, с которым ранее заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а затем подписывал фиктивные документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, в то время как реальный их объем был значительно меньше.
"Следственными органами возбуждено новое уголовное дело по статье 292 УК РФ (служебный подлог – 4 эпизода) и статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее в отношении директора техникума было возбуждено пять уголовных дел о растрате, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки в крупном размере.
В частности, как следует из материалов уголовных дел, в 2018-2019 годах он за счет средств техникума на общую сумму более 640 тысяч рублей приобретал туристические путевки для себя и супруги в Словению, Германию, а также в санаторий на территории Чувашии. Кроме того, считает следствие, в 2018-2019 годах обвиняемый заключал договора на выполнение ремонта в техникуме и подписывал документы, по которым на счета подрядчиков переводились деньги, при этом часть работ выполнялись студентами под видом прохождения ими производственной практики. Еще более 900 тысяч рублей подрядчики направляли на оплату приобретенных подозреваемым для личных нужд пластиковых окон, бытовой техники, мебели и других товаров, добавляет следствие.
"Все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого (жилые и нежилые помещения, земельный участок) на общую сумму более 6,5 миллиона рублей", - добавляет следственное управление.