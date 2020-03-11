Госдума приняла закон о развитии системы гарантийной поддержки МСП

При этом "Корпорация МСП" наделяется полномочиями ежегодно ранжировать региональные гарантийные организации с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективность деятельности. Систему и порядок проведения ранжирования, согласно документу, установит Минэкономразвития, а порядок учета его итогов при предоставлении средств федерального бюджета на развитие системы РГО - кабмин.

В рамках апробации системы рангов в 2018-2019 годах около 2 миллиардов рублей нераспределенной прибыли прошлых лет РГО было направлено на пополнение гарантийного капитала. Учитывая это, реализация законопроекта, по оценке правительства РФ, позволит обеспечить среднегодовой прирост объема поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив ее совокупный ежегодный объем с 117 миллиардов рублей в 2018 году до 205 миллиардов в 2024 году. При этом количество получателей поддержки будет ежегодно расти не менее чем на 3%, увеличившись к 2024 году до 6 тысяч.