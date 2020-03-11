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Госдума приняла закон о развитии системы гарантийной поддержки МСП
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РИА Новости

Госдума приняла закон о развитии системы гарантийной поддержки МСП

12:48 11.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на развитие национальной гарантийной системы (НГС) поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Он необходим для реализации национального проекта о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса в РФ, пояснял ранее замглавы Минэкономразвития РФ Вадим Живулин.
Закон закрепляет понятие НГС, под которой понимается система организаций ("Корпорация МСП", "МСП Банк", региональные гарантийные организации - РГО), обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на основании единых стандартов.
При этом "Корпорация МСП" наделяется полномочиями ежегодно ранжировать региональные гарантийные организации с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективность деятельности. Систему и порядок проведения ранжирования, согласно документу, установит Минэкономразвития, а порядок учета его итогов при предоставлении средств федерального бюджета на развитие системы РГО - кабмин.
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В рамках апробации системы рангов в 2018-2019 годах около 2 миллиардов рублей нераспределенной прибыли прошлых лет РГО было направлено на пополнение гарантийного капитала. Учитывая это, реализация законопроекта, по оценке правительства РФ, позволит обеспечить среднегодовой прирост объема поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив ее совокупный ежегодный объем с 117 миллиардов рублей в 2018 году до 205 миллиардов в 2024 году. При этом количество получателей поддержки будет ежегодно расти не менее чем на 3%, увеличившись к 2024 году до 6 тысяч.
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Корпорация МСПГосдума РФЭкономика
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