Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля, доллар — до 71,47

Курс рубля к доллару и евро резко снизился на фоне падения мировых цен на нефть — так, 9 марта стоимость барреля марки Brent обрушилась более чем на 30 процентов, обновив минимумы за четыре года. Курс доллара на международном рынке поднимался соответственно до 75 рублей, а евро — выше 86 рублей.