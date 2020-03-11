Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля, доллар — до 71,47

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 12 марта, снизился на 83,81 копейки — до 81,0207 рубля, курс доллара — на 54,88 копейки, до 71,472 рубля.
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подешевела по сравнению с предыдущим днем на 67,9 копейки, составив 75,7689 рубля.
Курс рубля к доллару и евро резко снизился на фоне падения мировых цен на нефть — так, 9 марта стоимость барреля марки Brent обрушилась более чем на 30 процентов, обновив минимумы за четыре года. Курс доллара на международном рынке поднимался соответственно до 75 рублей, а евро — выше 86 рублей.
На сегодняшних торгах рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.