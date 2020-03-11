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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T16:41+0300
https://ria.ru/20200311/1568426728.html
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля, доллар — до 71,47
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/73/1559267360_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_2d4ff26b12f11de7eb060d3ab58da8d8.jpg
РИА Новости

Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля, доллар — до 71,47

12:48 11.03.2020 (обновлено: 16:41 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 12 марта, снизился на 83,81 копейки — до 81,0207 рубля, курс доллара — на 54,88 копейки, до 71,472 рубля.
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подешевела по сравнению с предыдущим днем на 67,9 копейки, составив 75,7689 рубля.
Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти
Вчера, 11:38Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,47 рубля
Курс рубля к доллару и евро резко снизился на фоне падения мировых цен на нефть — так, 9 марта стоимость барреля марки Brent обрушилась более чем на 30 процентов, обновив минимумы за четыре года. Курс доллара на международном рынке поднимался соответственно до 75 рублей, а евро — выше 86 рублей.
На сегодняшних торгах рубль сохраняет повышенную волатильность к доллару и уже несколько раз менял направление динамики, торгуясь в пределах 71,3-71,72 рубля. Курс евро подскакивал до 81,48 рубля.
2023013
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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