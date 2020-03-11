Австрия прекращает железнодорожное сообщение с Италией

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Австрийские федеральные железные дороги (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) в среду сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Австрийские федеральные железные дороги (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) в среду сообщили, что пошагово прекращают железнодорожное сообщение с Италией из-за ситуации с коронавирусом.

"По согласованию с компетентными ведомствами мы ожидаем пошагового прекращения ежедневного железнодорожного сообщения с Италией", - говорится в сообщении ÖBB в Twitter

Отмечается, что билеты в Италию и обратно, действительные до 03.04.2020 включительно, можно отменить в кассе ÖBB или по телефону.

Грузовые перевозки при этом пока продолжаются, чтобы гарантировать надежное снабжение Европы товарами.

"Также продолжается железнодорожное и автобусное сообщение в пределах Австрии и до всех международных пунктов назначения ÖBB за исключением Италии. Ночные поезда, а также автобусное сообщение с Италией уже прекращено", - сообщили в ÖBB.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.

Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.