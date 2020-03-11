Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"В сегодняшней ситуации, которая сложилась, и цены на нефть снижены, показывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы полностью подготовлены", - сказал министр.
"Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты", - добавил Силуанов.
Задачи, которые поставлены президентом в послании и в майском указе, тоже будут выполнены в полном объёме, заключил он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.