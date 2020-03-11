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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T12:41+0300
https://ria.ru/20200311/1568426320.html
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

12:41 11.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
"В сегодняшней ситуации, которая сложилась, и цены на нефть снижены, показывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы полностью подготовлены", - сказал министр.
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"Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты", - добавил Силуанов.
Задачи, которые поставлены президентом в послании и в майском указе, тоже будут выполнены в полном объёме, заключил он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьАнтон СилуановОПЕКЭкономика
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