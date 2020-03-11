Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов

"В сегодняшней ситуации, которая сложилась, и цены на нефть снижены, показывает, что нам всегда нужно быть готовыми к такой ситуации. Мы полностью подготовлены", - сказал министр.

"Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты", - добавил Силуанов.

Задачи, которые поставлены президентом в послании и в майском указе, тоже будут выполнены в полном объёме, заключил он.