Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские ученые доказали, что одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики — преобладание материи над антивеществом — можно объяснить так называемым процессом аксиогенеза — образования гипотетических частиц аксионов. Результаты исследования переданы для публикации в журнал Physical Review Letters, а пока Американские ученые доказали, что одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики — преобладание материи над антивеществом — можно объяснить так называемым процессом аксиогенеза — образования гипотетических частиц аксионов. Результаты исследования переданы для публикации в журнал Physical Review Letters, а пока размещены на сайте препринтов arXiv.org.

Стандартная модель физики элементарных частиц объясняет три фундаментальные силы во Вселенной: электромагнетизм, слабое взаимодействие, удерживающее вместе протоны и нейтроны в ядрах атомов, и сильное взаимодействие, вызывающее разрушение нейтронов. Но она не объясняет существование темной материи и так называемое нарушение СР-симметрии сильного взаимодействия по зарядовому сопряжению C между частицами и античастицами и по симметрии четности P. Для объяснения нарушения СР-симметрии в 1977 году в квантовую хромодинамику — область физики, занимающуюся сильным взаимодействием, — было введено понятие аксиона.

Аксион — это гипотетическая частица, которая в миллиард раз легче протона и редко взаимодействует с обычной материей. Это объясняет, почему они еще не были обнаружены, даже с помощью инструментов, которые позволяют обнаруживать протоны, нейтроны и электроны.

Однако аксион очень удобен для объяснения нарушения СР-симметрии. Он также является хорошим кандидатом на роль частицы для темной материи, которая используется для объяснения скорости вращения галактик — еще одного противоречия Стандартной модели. Если бы галактики вращались с той скоростью, которую они имеют в настоящее время, и силой тяжести только видимых объектов, они разлетелись бы на части. Ученые предполагают, что в галактиках должно быть огромное количество вещества, которое мы не видим. И этим веществом может быть поле аксионов.

Третье фундаментальное противоречие Стандартной модели — дисбаланс между веществом и антивеществом. Согласно Стандартной модели, когда наша Вселенная родилась, одновременно образовавшиеся материя и антивещество должны были уничтожить друг друга. Это означает, что ничто — ни Земля, ни Солнце, ни галактики, ни люди — не должны были существовать. Но все это существует.

В новом исследовании два американских ученых — Рэймонд Ко (Raymond Co) из Мичиганского университета и Кейсуке Харигая (Keisuke Harigaya) из Института перспективных исследований — доказали, что и для объяснения этого противоречия подходит аксион, если предположить, что эта частица обладает вращением. Ранее физики считали, что на ранней стадии Вселенной, сразу после Большого взрыва, аксионное поле было статичным и начало колебаться при охлаждении Вселенной.

Вместо этого исследователи предполагают, что аксионное поле имело более интересную динамику на этой ранней стадии. Вращение аксионов высвобождало энергию, которая превращалась в барионы — частицы обычного вещества. Это порождало каскадный эффект, на каждом этапе которого вращение аксионов создавало лишь немного больше вещества, чем антивещества. Каждый раз небольшая часть материи — примерно одна десятимиллиардная доля, оставалась для формирования мира, который мы видим сегодня.

"Мы обнаружили, что вращение аксиона может объяснить избыток вещества, найденного во Вселенной, — приводятся в пресс-релизе Института перспективных исследований слова Кейсуке Харигая. — Мы назвали этот механизм аксиогенезом".

"Аксион был впервые предложен физиками-теоретиками, — говорит ученый. — С тех пор физики-теоретики и экспериментаторы, астрофизики и космологи вместе изучали аксион. Мы открыли новую космологическую роль аксиона, связанную с вращением".

"И что интересно в нашей работе, так это то, что аксион дает одновременное объяснение всем трем проблемам в физике элементарных частиц: темной материи, асимметрии вещества и антивещества и проблеме СР-симметрии сильного взаимодействия. Поскольку эти проблемы не изучались одновременно, над этой темой еще нужно поработать", — продолжает Рэймонд Ко.