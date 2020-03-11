Туры в Таиланд значительно подешевели

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Продажи туров в Продажи туров в Таиланд , одну из самых популярных у россиян стран Юго-Восточной Азии , которые в феврале практически остановились, начинают оживать, в том числе и из-за снижения цен, сообщает АТОР

В числе главных причин увеличения активности туристов эксперты называют: смещение очагов роста коронавирусной инфекции из Азии Европу и низкие цены на направлении.

"Как только туристы увидели, что тур в Таиланд можно купить за 45 тысяч рублей на двоих, а не как раньше – за 90 тысяч рублей, накинулись на него, как на вкусные горячие пирожки", – говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств.

Согласно данным из систем онлайн-бронирования туроператоров, в выходные можно было купить путевку в Таиланд на 10 ночей с вылетом в середине марта за 16 тысяч рублей на человека. Также есть предложения приобрести одиннадцатидневный тур на двоих за 41 тысячу рублей. Однако, по словам экспертов, это самые бюджетные предложения, и их единицы.

Средняя стоимость реально купленного тура сейчас составляет 69 тысяч рублей, в январе было более 85 тысяч.

Сейчас за недельный тур в Таиланд (Паттайя) с вылетом в середине марта туроператоры просят в среднем от 21 510 рублей на человека в двухместном номере. Цены на Пхукет чуть выше – от 25 789 рублей.