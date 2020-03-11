Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-11T16:31+0300
https://ria.ru/20200311/1568426232.html
Туры в Таиланд значительно подешевели
https://cdn25.img.ria.ru/images/151230/94/1512309465_0:182:2993:1866_1036x0_80_0_0_03db5debafb5f600385ba75eea0ea850.jpg
РИА Новости

Туры в Таиланд значительно подешевели

16:31 11.03.2020
3486
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде
Туристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Продажи туров в Таиланд, одну из самых популярных у россиян стран Юго-Восточной Азии, которые в феврале практически остановились, начинают оживать, в том числе и из-за снижения цен, сообщает АТОР.
В числе главных причин увеличения активности туристов эксперты называют: смещение очагов роста коронавирусной инфекции из Азии в Европу и низкие цены на направлении.
"Как только туристы увидели, что тур в Таиланд можно купить за 45 тысяч рублей на двоих, а не как раньше – за 90 тысяч рублей, накинулись на него, как на вкусные горячие пирожки", – говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств.
Согласно данным из систем онлайн-бронирования туроператоров, в выходные можно было купить путевку в Таиланд на 10 ночей с вылетом в середине марта за 16 тысяч рублей на человека. Также есть предложения приобрести одиннадцатидневный тур на двоих за 41 тысячу рублей. Однако, по словам экспертов, это самые бюджетные предложения, и их единицы.
Средняя стоимость реально купленного тура сейчас составляет 69 тысяч рублей, в январе было более 85 тысяч.
Сейчас за недельный тур в Таиланд (Паттайя) с вылетом в середине марта туроператоры просят в среднем от 21 510 рублей на человека в двухместном номере. Цены на Пхукет чуть выше – от 25 789 рублей.
Эксперты поясняют, что привлекательные цены дают только компании, владеющие собственной чартерной перевозкой для того, чтобы заполнить борта.
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Вчера, 11:31
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
771115
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Таиланд
В турадминистрации Таиланда объяснили новые правила въезда для россиян
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
Медицинские работники
В Таиланде зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
Лента новостейМолния