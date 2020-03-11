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В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса
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РИА Новости

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

12:38 11.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что будет временно ограничен образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях, художественных и спортивных школах. Также будут временно закрыты детские сады. Кроме того, вводится ограничение проведения массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗВиталий КличкоКитайУханьИталияКиевУкраинаВ мире
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