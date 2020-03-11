В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

"Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - написал Кличко на своей странице в Facebook.