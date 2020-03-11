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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-11T12:36+0300
https://ria.ru/20200311/1568425950.html
Сирия зафиксировала нарушения Турцией режима прекращения огня в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_0:311:3072:2039_1036x0_80_0_0_c124c688e66571273999f769f89abb8c.jpg
РИА Новости

Сирия зафиксировала нарушения Турцией режима прекращения огня в Идлибе

12:36 11.03.2020
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© Михаил ВоскресенИдлиб, Сирия
Идлиб, Сирия
© Михаил Воскресен
Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сирия зарегистрировала несколько случаев нарушения со стороны Турции режима прекращения огня в Идлибе после российско-турецких договоренностей, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Зачем в Турции говорят об уничтожении сирийских ЗРК? Мнение экспертаИнформация об уничтожении турецкими силами ЗРК "Панцирь" в Сирии не соответствует действительности, заявили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин рассказал, с какой целью Анкара сделала эти заявления.
"После (российско-турецкого - ред.) саммита уже было много нарушений режима прекращения огня с турецкой стороны. И даже после переговоров между президентом (РФ Владимиром) Путиным и (лидером Турции Тайипом - ред.) Эрдоганом было много нарушений", - заявила Шаабан.
При этом советник подчеркнула, что Сирия по-прежнему привержена режиму прекращению огня. "Мы готовы соблюдать режим прекращения огня, и мы все будем выполнять те обязательства, которые взяли на себя. Прекращение огня отвечает нашим целям в виде победы над терроризмом и достижения мира", - сказал Шаабан.
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Кроме того, по словам советника, Дамаск ждет от стран НАТО и Европейского союза осуждения действий Турции в Сирии, которые "идут вразрез со всеми международными законами". Шаабан подчеркнула, что Сирия является независимой страной, но при этом страдает от "агрессии" и "вторжения" Турции. "Самое меньшее, чего мы ждем от членов НАТО, от европейских стран, от каждой страны в мире - это осуждение незаконных действий (Турции - ред.)", - заявила Шаабан.
РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Обострение ситуации в ИдлибеБусейна ШаабанВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)НАТОБашар АсадТурцияСирияВ мире
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