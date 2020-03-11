Сирия зафиксировала нарушения Турцией режима прекращения огня в Идлибе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сирия зарегистрировала несколько случаев нарушения со стороны Турции режима прекращения огня в Идлибе после российско-турецких договоренностей, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан

В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

"После (российско-турецкого - ред.) саммита уже было много нарушений режима прекращения огня с турецкой стороны. И даже после переговоров между президентом (РФ Владимиром) Путиным и (лидером Турции Тайипом - ред.) Эрдоганом было много нарушений", - заявила Шаабан.

При этом советник подчеркнула, что Сирия по-прежнему привержена режиму прекращению огня. "Мы готовы соблюдать режим прекращения огня, и мы все будем выполнять те обязательства, которые взяли на себя. Прекращение огня отвечает нашим целям в виде победы над терроризмом и достижения мира", - сказал Шаабан.

Кроме того, по словам советника, Дамаск ждет от стран НАТО и Европейского союза осуждения действий Турции в Сирии, которые "идут вразрез со всеми международными законами". Шаабан подчеркнула, что Сирия является независимой страной, но при этом страдает от "агрессии" и "вторжения" Турции. "Самое меньшее, чего мы ждем от членов НАТО , от европейских стран, от каждой страны в мире - это осуждение незаконных действий (Турции - ред.)", - заявила Шаабан.

РФ и Турция являются активными участниками сирийского урегулирования. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает официальным властям в борьбе против террористов. Турция, граничащая с Сирией, провела ряд операций против боевиков и курдских формирований, в сирийском Идлибе у нее расположены несколько наблюдательных пунктов.