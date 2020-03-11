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В Гондурасе зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Гондурасе зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом

12:36 11.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧеловек в маске
Человек в маске
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Человек в маске
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы на территории Гондураса, говорится в коммюнике правительства страны со ссылкой на данные минздрава.
"Министерство здравоохранения Гондураса посредством национальной лаборатории вирусологии подтвердило ... два первых случая COVID-19 на территории страны", - сообщается в документе, опубликованном в Twitter ведомства.
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Как сообщается, заболевание было выявлено у 42-летней женщины, которая 4 марта вернулась в страну из Испании, а также у 37-летней женщины, которая прилетела в страну из Швейцарии. В обоих случаях речь идет о гражданах Гондураса.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В настоящее время заболевание подтверждено в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике, Панаме, Боливии.
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