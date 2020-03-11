В Гондурасе зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В настоящее время заболевание подтверждено в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике, Панаме, Боливии.