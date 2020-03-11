В Гондурасе зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы на территории Гондураса, говорится в коммюнике правительства страны со ссылкой на данные минздрава.
"Министерство здравоохранения Гондураса посредством национальной лаборатории вирусологии подтвердило ... два первых случая COVID-19 на территории страны", - сообщается в документе, опубликованном в Twitter ведомства.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В настоящее время заболевание подтверждено в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике, Панаме, Боливии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса