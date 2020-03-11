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В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек
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РИА Новости

В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек

12:26 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме
СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Дании достигло в среду 340 человек, более 1,2 тысячи человек находятся в карантине, свидетельствуют данные датского министерства здравоохранения.
Как отмечается на сайте, на Фарерских островах зарегистрировано два случая.
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Накануне власти Дании сообщили, что аэропорты не будут принимать авиарейсы из регионов, входящих в так называемые "красные зоны", где зарегистрировано больше всего случаев заболевания. Кроме этого, отменены все мероприятия, предполагающие участие более тысячи человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДанияВ мире
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