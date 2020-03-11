В Дании число заболевших коронавирусом достигло 340 человек

Накануне власти Дании сообщили, что аэропорты не будут принимать авиарейсы из регионов, входящих в так называемые "красные зоны", где зарегистрировано больше всего случаев заболевания. Кроме этого, отменены все мероприятия, предполагающие участие более тысячи человек.