Москалькова оценила важность внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С принятием закона о поправке в Конституцию РФ страна получает новую систему гарантий прав человека, заявила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосуют за эти поправки. Важно, чтобы замыслы автора - президента РФ, депутатов и сенаторов - были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что фактически все поправки в Конституцию в той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина: поправка о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий и социальных пособий.
В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.