Москалькова оценила важность внесения поправок в Конституцию

"Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосуют за эти поправки. Важно, чтобы замыслы автора - президента РФ, депутатов и сенаторов - были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова.