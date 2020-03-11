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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T12:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568425205.html
Москалькова оценила важность внесения поправок в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

Москалькова оценила важность внесения поправок в Конституцию

12:25 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С принятием закона о поправке в Конституцию РФ страна получает новую систему гарантий прав человека, заявила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосуют за эти поправки. Важно, чтобы замыслы автора - президента РФ, депутатов и сенаторов - были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова.
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Омбудсмен подчеркнула, что фактически все поправки в Конституцию в той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина: поправка о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий и социальных пособий.
В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
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