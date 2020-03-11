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Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по "делу Голунова"
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РИА Новости

Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по "делу Голунова"

12:23 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-полицейского Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.
На заседании Уметбаев извинился перед Голуновым, заявив, что рад общественному резонансу, который помог журналисту выйти на свободу.
Защита просила смягчить меру пресечения и отпустить его под домашний арест. "Он признал, что да, совершил действия, которые превысили его должностные полномочия, то есть нанес ему пощечину. Но данных о фальсификации результатов ОРД и обороте наркотиков отрицает, указанных действий не совершал", - отметил адвокат Сергей Королев.
По словам адвоката, сейчас Уметбаев уже раскаялся, "полностью сотрудничает со следствием", а Голунова впервые увидел только после задержания - уже в кабинете полиции.
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Также в среду суд рассмотрит жалобы на арест его предполагаемых подельников.
В конце января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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РоссияИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
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