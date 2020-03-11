Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по "делу Голунова"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-полицейского Максима Уметбаева, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

На заседании Уметбаев извинился перед Голуновым, заявив, что рад общественному резонансу, который помог журналисту выйти на свободу.

Защита просила смягчить меру пресечения и отпустить его под домашний арест. "Он признал, что да, совершил действия, которые превысили его должностные полномочия, то есть нанес ему пощечину. Но данных о фальсификации результатов ОРД и обороте наркотиков отрицает, указанных действий не совершал", - отметил адвокат Сергей Королев.

По словам адвоката, сейчас Уметбаев уже раскаялся, "полностью сотрудничает со следствием", а Голунова впервые увидел только после задержания - уже в кабинете полиции.

Также в среду суд рассмотрит жалобы на арест его предполагаемых подельников.

В конце января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.

Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.