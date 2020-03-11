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СМИ: в Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: в Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом

12:23 11.03.2020 (обновлено: 13:00 11.03.2020)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисВход в парк Диснейленд в Париже
Вход в парк Диснейленд в Париже
© РИА Новости / Виктория Виатрис
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Число сотрудников парижского Disneyland, заразившихся коронавирусом, увеличилось до трех человек, все они принадлежат к одному и тому же подразделению, передает газета Parisien.
Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье коронавирус был выявлен у сотрудника ночной бригады технического обслуживания.
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"Два плюс один будет три. По нашим данным, анализы двоих сотрудников Disneyland Paris оказались позитивны на коронавирус. Теперь три из 17 тысяч сотрудников Euro Disney, кто обслуживает парки аттракционов в департаменте Сена и Марна, оказались затронуты вирусом", - сообщает издание.
По последим данным, вирус во Франции подхватили 1784 человек, 33 заразившихся скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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