СМИ: в Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом

"Два плюс один будет три. По нашим данным, анализы двоих сотрудников Disneyland Paris оказались позитивны на коронавирус. Теперь три из 17 тысяч сотрудников Euro Disney, кто обслуживает парки аттракционов в департаменте Сена и Марна, оказались затронуты вирусом", - сообщает издание.