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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T15:19+0300
https://ria.ru/20200311/1568424859.html
Госдума одобрила поправки в Конституцию
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РИА Новости

Госдума одобрила поправки в Конституцию

12:20 11.03.2020 (обновлено: 15:19 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила закон о поправке в Конституцию. За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 парламентария.
Законопроект внесли в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
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Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению.

Статус Госсовета

Поправка на конституционном уровне закрепит статус Государственного совета: это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.
Формировать Госсовет будет президент. Детали изложат в отдельном законе (сейчас его статус регулируется просто указом).
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Требования к президенту

Также одобренные изменения в Основной закон вводят новые требования к главе государства. Президент России не сможет занимать два срока (из Конституции исключается оговорка "подряд"). Кроме того, чтобы занять эту должность, нужно постоянно жить в стране минимум 25 лет (сейчас минимум десять), однако эта норма не будет касаться граждан России, которые проживают в Крыму.
Число президентских сроков с момента принятия обновленной Конституции будут считать по новой, автором соответствующей поправки стала депутат Валентина Терешкова. Бывший президент получит неприкосновенность, но может быть лишен ее в порядке импичмента — процедуры, предусмотренной в статье 93 Конституции.
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Порядок назначения правительства

Одобренные поправки вносят изменения в порядок назначения кабинета министров. Назначить премьера президент теперь сможет, только если его утвердит Госдума (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонили его кандидата, президент имеет право распустить Госдуму (до принятия поправок он был обязан сделать это).
Кандидатов в вице-премьеры и часть министров (кроме силовиков) Госдуме теперь будет предлагать напрямую премьер, депутаты будут утверждать их, а президент затем — назначать. Если депутаты трижды отклонят кандидата, президент сможет назначить его сам, а если в итоге вакантна треть кресел — и распустить Госдуму.
При этом для назначения других членов кабинета (не министров) одобрение Госдумы по-прежнему не потребуется. Кроме того, президент, как и раньше, сам будет определять структуру кабинета: сколько будет вице-премьеров, какие министерства и ведомства будут входить в правительство и кто будет подчиняться напрямую ему, а кто премьеру. Будет четко оговорено, что одними ведомствами руководит правительство, а другими президент.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
5 марта, 18:22
Силуанов прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Для назначения глав силовых федеральных ведомств президенту нужно будет "проконсультироваться" с Совфедом. Это касается ведомств, отвечающих за оборону, государственную и общественную безопасность, внутренние и иностранные дела и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Президент не только сможет председательствовать на заседаниях правительства, но и будет осуществлять общее руководство его работой, а премьер — нести личную ответственность перед президентом за работу кабинета. Члены правительства смогут подавать в отставку (сейчас уйти могут только все сразу), а президент сможет назначать им временную замену по своему усмотрению.

Что изменится в парламенте

Также изменения коснутся работы и обеих палат парламента. В частности, расширится Совет Федерации, а его члены прямо будут называться "сенаторами": в палату войдут по два представителя от каждого региона, 30 федеральных сенаторов (из них не более семи пожизненных за выдающиеся заслуги, бывшие президенты могут претендовать на "пожизненную квоту"). Сенаторов будут назначать на шесть лет (сейчас на срок полномочий делегировавшего их губернатора или Заксобрания).
Палаты "обменяются" полномочиями по формированию Счетной палаты: Совфед будет назначать председателя и одну половину аудиторов, Госдума — зампредседателя и вторую половину (до принятия поправок процедура происходила ровно наоборот). Также Совфед будет заслушивать ежегодный отчет генпрокурора, а Госдума — главы ЦБ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
10 марта, 15:33Голосование по поправкам в Конституцию
Путин назвал парламентскую форму правления неподходящей для России
На конституционном уровне будет закреплена норма о парламентском контроле. Палаты будут собираться вместе только на послание президента (ранее предполагался общий сбор на послание Конституционного суда или иностранного лидера).
Всех прокуроров от генерального до региональных будет назначать президент после консультаций с Совфедом (сейчас руководство генпрокуратуры назначает Совфед, а региональных — президент после консультаций с регионом).

...и в Конституционном суде

Согласно поправкам, число судей Конституционного суда могут сократить с 19 до 11 человек.
Также президент получит право инициировать увольнение членов Конституционного и Верховного судов, кассационных и апелляционных судов, решение будет принимать Совфед (сейчас инициировать прекращение полномочий членов Конституционного суда может только сам этот суд, а полномочия остальных судей прекращает квалификационная коллегия).
Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
10 марта, 16:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин заявил о необходимости направить поправки в Конституционный суд
Статья 15 Основного закона страны о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных и иностранных органов, судов и арбитражей "в их истолковании, противоречащем Конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд.

Какие вводятся запреты

Среди одобренных поправок — запрет для премьера, вице-премьеров, глав федеральных ведомств, федеральных парламентариев, омбудсменов, судей, прокуроров и губернаторов иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета за рубежом.
Что касается президента, то он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство даже в прошлом, единственное исключение — если он был гражданином страны, которая или часть которой вошла в состав России, и если он жил в этой стране или этой части.
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
6 марта, 13:03
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Конституция также прямо установит минимальный возраст для премьера, вице-премьера, главы федерального ведомства, сенатора и губернатора — 30 лет. Ограничения для депутата Госдумы (21 год), судьи (25) и президента (35) сохранятся.

Появление федеральных территорий

Кроме регионов в традиционном понимании с принятием поправки могут появиться "федеральные территории", порядок управления которыми определит специальный закон.
Также Основной закон установит запрет на действия по отчуждению территории и призывы к ним. В Конституции будет оговорено, что в России обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность, а президент поддерживает гражданский мир и согласие.
Конституцией будет введено, что органы местного самоуправления и органы государственной̆ власти входят в единую систему публичной власти.
Конституция РФ
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Пенсии и МРОТ

Принятые поправки к Конституции будут прямо гарантировать, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума "в целом по России", и закрепят индексацию пенсий не реже раза в год и других социальных выплат.
Кроме того, в Основном законе появится норма о России — правопреемнике СССР. В Конституции будет установлено, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в Бога, защищает историческую правду и запрещает умалять подвиг народа при защите Отечества.
Кроме того, закрепляется статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. При этом государство обязуется защищать культурную самобытность всех народов и поддерживать соотечественников за рубежом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
19 февраля, 12:47
Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян
5041247295
Обсудить 79
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Бессовестность и больше ничего.
11 марта, 13:04
Д Денис Хорошев
120000014
"Бывший президент получит неприкосновенность". Офигеть. Это типа того, что можно делать, что хочешь и тебе за это ничего не будет?
11 марта, 13:13
РСРоберт Спиридонов
93009211
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