В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 43 человек

"Двое взрослых в Пирканмаа заболели коронавирусной инфекцией после поездки в северную Италию. Кроме того, один ученик старшей школы Питкяярви заболел коронавирусной инфекцией. Все люди в Пирканмаа, у которых на сегодняшний день выявлен коронавирус, имеют заболевание от легкой до очень легкой степени", - уточняется в сообщении.