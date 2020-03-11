ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.
В среду Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию России. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса России.
Как пояснял Крашенинников, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Он рассказал, что общероссийское голосование — это специальная процедура, итоги которой будут условием вступления в силу изменений в Конституции. Законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования содержатся во второй статье законопроекта, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена. Крашенинников добавил, что в УК в главе 19 ("Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина") содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур — выборы, референдум.
Инициативой предлагается дополнить ряд статей УК, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы, отмечал Крашенинников.
По предложению докладчика, члена комитета по госстроительству и законодательству Виктора Пинского, второе чтение законопроекта пройдет 12 марта.