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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T16:10+0300
https://ria.ru/20200311/1568424670.html
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568399989_0:58:1501:902_1036x0_80_0_0_dc086f6326c04129f1195bed4aca0833.jpg
РИА Новости

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

12:18 11.03.2020 (обновлено: 16:10 11.03.2020)
23842
© РИА Новости / Денис АбрамовКонституция России
Конституция России
© РИА Новости / Денис Абрамов
Конституция России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.
В среду Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию России. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
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Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по Конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса России.
Как пояснял Крашенинников, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Он рассказал, что общероссийское голосование — это специальная процедура, итоги которой будут условием вступления в силу изменений в Конституции. Законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования содержатся во второй статье законопроекта, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена. Крашенинников добавил, что в УК в главе 19 ("Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина") содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур — выборы, референдум.
Конституция РФ
10 марта, 19:18Голосование по поправкам в Конституцию
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Инициативой предлагается дополнить ряд статей УК, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы, отмечал Крашенинников.
По предложению докладчика, члена комитета по госстроительству и законодательству Виктора Пинского, второе чтение законопроекта пройдет 12 марта.
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Нелегитимный захват власти который никто не признает.
11 марта, 12:28
че че
103002123
Какие нарушения могут быть,когда результат голосования не носит обязующего характера? Скорее соцопрос
11 марта, 12:25
Андрей Дашков
85402112
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