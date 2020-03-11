ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Как пояснял Крашенинников, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Он рассказал, что общероссийское голосование — это специальная процедура, итоги которой будут условием вступления в силу изменений в Конституции. Законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования содержатся во второй статье законопроекта, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена. Крашенинников добавил, что в УК в главе 19 ("Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина") содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур — выборы, референдум.