ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Документ предполагает выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Приобретаться они будут за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может превышать 30 дней. Передача акций будет осуществляться только после перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета.
10 марта, 19:53Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
Первоначальная редакция предполагала выкуп исходя из средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки и направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. Однако в ходе доработки проекта было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения. Оно гарантирует миноритариям сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка. Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех акций Сбербанка.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что стоимость пакета акций Сбербанка составит около 2,5 триллиона рублей. Он также подчеркивал, что этот контрольный пакет как был, так и остается у государства, меняется лишь собственник – с ЦБ на правительство. А вложение средств ФНБ в такой надежный актив, как акции Сбербанка, позволяет получить хорошую доходность в виде дивидендов, отмечал министр.
Дивидендная доходность, которую сейчас обеспечивает на этот пакет Сбербанк, по этому году составит порядка 8%, со следующего года выйдет на 9%, пояснял ранее замглавы Минфина Владимир Колычев. По другим активам, в которые могут быть инвестированы средства ФНБ, такой доходности нет, напоминал он.
В среду днем бумаги Сбербанка показывают разнонаправленную динамику после обвала во вторник. К 12.03 мск привилегированные акции банка поднимались на 0,59% - до 194,2 рубля, обыкновенные акции снижались на 0,5% - до 200,2 рубля. По итогам торгов вторника префы Сбербанка обрушились на 8,1% - до 193,18 рубля, обыкновенные акции - на 8,6%, до 201,2 рубля, обновив минимумы с августа и февраля 2019 года соответственно.