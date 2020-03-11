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2020-03-11T12:18+0300
https://ria.ru/20200311/1568424628.html
ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
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РИА Новости

ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

12:18 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла во II чтении законопроект о покупке кабмином акций Сбербанка у ЦБ с поправками, снижающими цену сделки и отменяющими оферту миноритариям. Третье чтение запланировано на 12 марта.
Документ предполагает выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Приобретаться они будут за счет средств Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может превышать 30 дней. Передача акций будет осуществляться только после перечисления Банку России денежных средств в оплату соответствующего пакета.
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Первоначальная редакция предполагала выкуп исходя из средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки и направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. Однако в ходе доработки проекта было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения. Оно гарантирует миноритариям сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка. Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех акций Сбербанка.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что стоимость пакета акций Сбербанка составит около 2,5 триллиона рублей. Он также подчеркивал, что этот контрольный пакет как был, так и остается у государства, меняется лишь собственник – с ЦБ на правительство. А вложение средств ФНБ в такой надежный актив, как акции Сбербанка, позволяет получить хорошую доходность в виде дивидендов, отмечал министр.
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Дивидендная доходность, которую сейчас обеспечивает на этот пакет Сбербанк, по этому году составит порядка 8%, со следующего года выйдет на 9%, пояснял ранее замглавы Минфина Владимир Колычев. По другим активам, в которые могут быть инвестированы средства ФНБ, такой доходности нет, напоминал он.
В среду днем бумаги Сбербанка показывают разнонаправленную динамику после обвала во вторник. К 12.03 мск привилегированные акции банка поднимались на 0,59% - до 194,2 рубля, обыкновенные акции снижались на 0,5% - до 200,2 рубля. По итогам торгов вторника префы Сбербанка обрушились на 8,1% - до 193,18 рубля, обыкновенные акции - на 8,6%, до 201,2 рубля, обновив минимумы с августа и февраля 2019 года соответственно.
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Владимир КолычевАнтон СилуановСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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