ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Первоначальная редакция предполагала выкуп исходя из средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки и направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. Однако в ходе доработки проекта было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения. Оно гарантирует миноритариям сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка. Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех акций Сбербанка.