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В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом возросло до 12
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РИА Новости

В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом возросло до 12

12:14 11.03.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи, Белоруссия
Машина скорой помощи, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Машина скорой помощи, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Положительный результат на новый тип коронавируса дали анализы, взятые у белоруски из Гродно, число случаев COVID-19 в Белоруссии выросло до 12, сообщила в среду пресс-служба Минздрава.
Ранее в ведомстве сообщали об 11 случаях инфицирования новым коронавирусом, причем трое из первых пациентов уже выздоровели и готовятся к выписке.
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"Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно в связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.
В министерстве отметили, что женщина приехала из Италии и с учетом эпиднеблагополучия страны пребывания сама обратилась за медицинской помощью. "Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены", - подчеркнули в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗБелоруссияУханьВ мире
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