В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом возросло до 12

Ранее в ведомстве сообщали об 11 случаях инфицирования новым коронавирусом, причем трое из первых пациентов уже выздоровели и готовятся к выписке.

"Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно в связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве отметили, что женщина приехала из Италии и с учетом эпиднеблагополучия страны пребывания сама обратилась за медицинской помощью. "Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены", - подчеркнули в пресс-службе.