В Польше начали продавать "чудодейственное" молоко от коронавируса

ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники, продающие чудодейственное молоко и талисманы от Мошенники, продающие чудодейственное молоко и талисманы от коронавируса , появились в Польше , сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции Польши Мариуш Цярка.

По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.

"Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы", - сказал Цярка в эфире Польского телевидения.

"К сожалению, есть такие преступники, которые используют также человеческие проблемы, особенно ненужную панику, связанную с вирусом", - продолжил он.

Представитель полиции попросил немедленно сообщать в полицию о подобных фактах. "Еще раз напоминаю, чтобы таких людей не впускали, не верили в чудеса. Если были такие случаи, что кто-то предлагал какие-то талисманы, чудесное молоко или что-то еще, немедленно информируйте об этом полицию", - сказал он.

Цярка также напомнил, что полицейские осуществляют контроль за соблюдением карантинного режима гражданами, которые помещены на домашний карантин. В этой связи он отметил, что полицейские не могут проводить подобные проверки в гражданской одежде. "Полицейские, которые могут появиться на пороге дома, обязательно будут в форменной одежде. Невозможно, чтобы полицейский был в данном случае одет в гражданское", - сказал Цярка.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.