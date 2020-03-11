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В Польше начали продавать "чудодейственное" молоко от коронавируса
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РИА Новости

В Польше начали продавать "чудодейственное" молоко от коронавируса

12:09 11.03.2020 (обновлено: 13:23 11.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молоко. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники, продающие чудодейственное молоко и талисманы от коронавируса, появились в Польше, сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции Польши Мариуш Цярка.
По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.
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"Появились мошенники, которые ходят по домам и предлагают для продажи разного рода лекарства, чудодейственное молоко, чудодейственные талисманы", - сказал Цярка в эфире Польского телевидения.
"К сожалению, есть такие преступники, которые используют также человеческие проблемы, особенно ненужную панику, связанную с вирусом", - продолжил он.
Представитель полиции попросил немедленно сообщать в полицию о подобных фактах. "Еще раз напоминаю, чтобы таких людей не впускали, не верили в чудеса. Если были такие случаи, что кто-то предлагал какие-то талисманы, чудесное молоко или что-то еще, немедленно информируйте об этом полицию", - сказал он.
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Цярка также напомнил, что полицейские осуществляют контроль за соблюдением карантинного режима гражданами, которые помещены на домашний карантин. В этой связи он отметил, что полицейские не могут проводить подобные проверки в гражданской одежде. "Полицейские, которые могут появиться на пороге дома, обязательно будут в форменной одежде. Невозможно, чтобы полицейский был в данном случае одет в гражданское", - сказал Цярка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗПольшаКитайУханьВ мире
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