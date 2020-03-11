Брифинг Захаровой пройдет без журналистов из-за коронавируса

В ведомстве добавили, что прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.