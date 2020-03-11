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Брифинг Захаровой пройдет без журналистов из-за коронавируса
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РИА Новости

Брифинг Захаровой пройдет без журналистов из-за коронавируса

12:09 11.03.2020 (обновлено: 13:33 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Регулярный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пройдет в четверг без присутствия журналистов в формате телеконференции в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"12 марта с.г. в 15.00 состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр", - говорится в сообщении МИД РФ.
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В ведомстве добавили, что прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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